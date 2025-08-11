A escolha que Roger não pode voltar atrás no Inter

Agora não tem mais desculpas! A vitória do Inter sobre o Bragantino por 3 a 1 escancarou um fato. Ricardo Mathias tem que ser titular do ataque colorado depois dos dois gols marcados. Chega de Roger Machado encontrar desculpas para não colocar o guri para começar as partidas.



O campo fala! No momento, ele produz mais do que os outros atacantes. Por tudo o que aconteceu em Bragança Paulista, uma certeza é que o centroavante é presença certa para encarar o Flamengo pela Libertadores no Maracanã. Alan Rodriguez foi outro que garantiu espaço no meio-campo ao lado de Thiago Maia.