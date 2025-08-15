A dúvida que Roger Machado não pode ter no Inter

Roger deve poupar titulares. Duda Fortes / Agencia RBS

Tudo indica que Roger Machado deve poupar titulares no jogo do Inter com o Flamengo pelo Brasileirão neste domingo (17). Penso, que é uma medida mais do que acertada.

Não há dúvida de que a prioridade absoluta tem de ser o confronto com os cariocas pela Libertadores da América. É possível acreditar na virada, por mais qualidade que o adversário tenha.

Rival poderoso

No segundo tempo da partida do Maracanã ficou claro a melhor estratégia para enfrentar um rival poderoso. Não tem como manter o fôlego intacto e nem correr risco de perder jogadores por lesão na decisão de quarta-feira (20).

O duelo pela principal competição continental vai exigir demais dos jogadores colorados nos quesitos físico e psicológico. Uma certeza é que a torcida tem papel fundamental para criar o clima de decisão e pressão que o jogo precisa.

Preservações