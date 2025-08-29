A dura tarefa do Grêmio no Maracanã

O Grêmio oficializou a contratação de Arthur. Acredito que o meio-campista vai trazer muito qualidade ao grupo gremista. Mas o novo reforço ainda não estreia contra o Flamengo, na pedreira do Maracanã. Mano Menezes deve armar um esquema tranca rua.
No momento, bater de frente com os cariocas, não é uma boa ideia.
Pela goleada de 8 a 0 aplicada pelos cariocas no Vitória, somada ao desempenho atual do Tricolor, fica difícil imaginar que será possível fazer frente a um adversário de grande poderio. Pelo contexto, um empate pode ser considerado um baita resultado.
Na escalação, Dodi deve retornar em uma formação de três volantes. Cristaldo pode ser desarquivado. Na frente, Carlos Vinícius também pode aparecer no time, até porque Braithwaite e Cristian Olivera foram muito mal no jogo com o Ceará. Um dos dois pode perder o lugar.
