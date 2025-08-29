A dura tarefa do Grêmio no Maracanã

O Grêmio oficializou a contratação de Arthur. Acredito que o meio-campista vai trazer muito qualidade ao grupo gremista. Mas o novo reforço ainda não estreia contra o Flamengo, na pedreira do Maracanã. Mano Menezes deve armar um esquema tranca rua.

No momento, bater de frente com os cariocas, não é uma boa ideia.



Pela goleada de 8 a 0 aplicada pelos cariocas no Vitória, somada ao desempenho atual do Tricolor, fica difícil imaginar que será possível fazer frente a um adversário de grande poderio. Pelo contexto, um empate pode ser considerado um baita resultado.