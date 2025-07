Trabalho de Renato no Mundial de Clubes escancara situação do Grêmio

Renato levou o Flu às semifinais do Mundial de Clubes. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Proponho uma reflexão. O Fluminense comandado por Renato Portaluppi está fazendo história no Mundial de Clubes da Fifa. Garantiu a vaga na semifinal sobre o Al-Hilal. Em 2024, o treinador não conseguiu grandes resultados no Grêmio. Muito se criticou o seu trabalho. E com razão. O desempenho era ruim. Ele deixou o clube e podia se imaginar que era o principal problema.

Mas na prática, virando a temporada, o Tricolor continuou jogando pouco futebol. O técnico Gustavo Quinteros não conseguiu implementar o seu trabalho. Depois, chegou Mano Menezes e o Grêmio acabou eliminado na Copa do Brasil pelo CSA. Caiu para a repescagem da Sul-Americana.

No Brasileirão, o time até vem se recuperando. O que fica de tudo isso é que o grande problema do Grêmio está no elenco, insuficiente para voos maiores. Fica a prova de que, nem sempre, e o caso de Renato prova isso, o treinador é o único culpado por maus resultados.