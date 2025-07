Roger sabe o tamanho dos desafios que o Inter ainda tem na temporada

Técnico colorado conversou com a equipe do Show dos Esportes.

Roger Machado recebeu a equipe do Show dos Esportes da Gaúcha na quarta-feira (9) - eu, Diori Vasconcellos e Lucas Arruda, mais o Rafael Divério, a Vitória Nascimento e o fotógrafo Renan Mattos — para um bate papo no CT Parque Gigante.

Roger tem total consciência que as contingências do mercado podem tirar algum nome importante do elenco colorado. Entende as dificuldades de encontrar um substituto para Fernando. E que a maratona desgastante de partidas será muito próxima daquela que a sua equipe enfrentou antes da parada do Mundial de Clubes da Fifa.