Roger deve voltar a escalar o melhor Inter

Vitão deve ser titular na volta do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

A boa notícia para Roger Machado veio do Rio de Janeiro. O STJD concedeu efeito suspenso a Vitão, que poderá estar escalado contra o Vitória na volta do Brasileirão depois de ter sido punido com dois jogos pelas declarações contra a arbitragem na partida com o Cruzeiro. Baita reforço!

A dupla de zaga titular poderá atuar junta, já que Victor Gabriel está recuperado de lesão. A defesa também ganhará peso com o retorno de Rochet. Quase sem atuar na temporada — apenas alguns minutos no jogo com o Flamengo — o goleiro uruguaio tem a chance de pegar sequência.

Resta saber se Aguirre e Bernabei estarão em condições. Alan Benítez e Ramon estão de sobreaviso.

A expectativa fica pela volta da formatação da equipe colorada do meio para frente, tendo dois volantes, dois ponteiros, um meia centralizado e um homem na frente. Os melhores momentos sob o comando de Roger tiveram esse tipo de escalação. O treinador tem a chance de colocar em campo o melhor Inter.