Quando o Grêmio vai evoluir na temporada?

A estratégia de Mano Menezes fracassou no Peru. Não se enxerga evolução no trabalho. A falta de ambição do Grêmio contra o Alianza Lima, um adversário que também tem suas limitações, custou muito caro. No jogo em que o Tricolor poderia celebrar a posse da Arena, a pressão será muito grande para reverter o 2 a 0.



O jogo em Lima só confirmou a velha máxima surrada do futebol. Quem joga pelo empate, tem mais chances de sair com a derrota. O excesso de jogadores de características defensivas no meio-campo deixou o time sem qualquer criatividade. E não resolveu a peneira que é a defesa, que já sofreu 41 gols.