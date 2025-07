Os desafios do Grêmio depois da Recopa Gaúcha

Tricolor bateu o Zeca por 2 a 0 na noite da última terça (8). Duda Fortes / Agencia RBS

Depois da conquista da Recopa Gaúcha na vitória de 2 a 0 sobre o São José, na Arena, o Grêmio precisa pensar nas próximas tarefas que virão pela frente. A taça veio, mas não dá para se enganar porque a régua vai subir muito nos próximos desafios.

No Brasileirão, é fundamental trazer pelo menos um pontinho na bagagem do jogo contra o Cruzeiro. Os mineiros estavam em ascensão até a parada do campeonato. Aposto que a Raposa será uma das forças na ponta de cima da tabela.

Já no meio da próxima semana, o Tricolor encara a repescagem da Sul-Americana contra o Alianza Lima, no Peru. A competição pode ser uma chance de sonhar com um título. Óbvio que será preciso o Grêmio melhorar muito. Haverá uma maratona de jogos, sem facilidades.