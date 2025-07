O saldo de Roger em um ano de Inter

Além da taça do Gauchão, o Inter continua nas três competições. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de um trabalho positivo no Juventude e uma saída indesejada pelo time da serra, Roger Machado completou um ano de Inter. Apesar de uma certa desconfiança do torcedor colorado pelo fato de ter uma história no Grêmio, é possível afirmar que o saldo acaba sendo muito positivo. O aproveitamento chega a 60%.

Não se discute os méritos do treinador, que acabou sendo um dos responsáveis pela retomada da hegemonia do futebol gaúcho, evitando o octa gremista. No ano passado, conseguiu uma sequência histórica de 16 jogos de invencibilidade, recorde do Colorado no Brasileirão de pontos corridos e uma vaga na Libertadores.

Além da taça do Gauchão, o Inter continua nas três competições. Óbvio, que precisa melhorar no principal campeonato nacional. Sair do Z-4 foi o primeiro passo. Pode chegar mais longe. E ainda tem pela frente os grandes desafios de encarar a dupla Fla-Flu por Copa do Brasil e Libertadores. Há muito trabalho pela frente.