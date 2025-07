O fator mais importante na volta do Grêmio aos gramados

Mano Menezes não terá à disposição duas peças importantes no contexto gremista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mais do que a taça que pode ser ganha no final da partida na Arena, a Recopa Gaúcha vale muito pelo teste que o Grêmio terá antes de voltar ao Brasileirão contra o Cruzeiro. Mano Menezes não terá à disposição duas peças importantes no contexto gremista.

Braithwaite ainda sente dores no tornozelo direito. Arezo será o titular. Se o uruguaio realmente focar no Tricolor, pode ser um bom substituto em uma temporada de muito jogos pela frente. Já o meio-campo ainda não terá Cuéllar. A exceptiva positiva era que o colombiano voltasse com todo o fôlego no retorno das atividades. Mas ainda não será contra o Zeca.

Ele ainda está devendo o futebol, que não desembarcou em Porto Alegre quando ele veio da Arábia Saudita. Sinceramente, não tem explicação um atleta em julho não estar 100% fisicamente. E fica a expectativa para a estreia de Alex Santana, que veio para ser titular.