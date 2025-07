O crédito de Roger para escolher um substituto de Fernando no Inter

Enquanto espera por um substituto para Fernando durante a janela de transferências aberta neste quinta-feira (10), Roger Machado terá que encontrar alternativas com as peças que tem no elenco para suprir a ausência do camisa 5. A história mostra que o treinador tem muito crédito. Lembram quando ele não tinha lateral-direito à disposição e adaptou Bruno Gomes na função, dando um baita resultado?