O momento de Mano ajustar as peças no Grêmio

Nesta quarta-feira (2) o Grêmio terá a primeira amostragem de time para o retorno da temporada no jogo-treino contra o Aimoré, que faz uma baita campanha na Divisão de Acesso do Gauchão. Mano Menezes terá a oportunidade de fazer testes e contará apenas com um novo reforço. Alex Santana, que chegou do Corinthians, pode aparecer em uma das funções do meio-campo.