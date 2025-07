Mano começou a mostrar a cara do Grêmio no recomeço

Mais importante que o placar de 5 a 1 sobre o Aimoré, é preciso analisar o desempenho de alguns atletas no jogo-treino do Grêmio nesta quarta-feira (2) no CT Luiz Carvalho. Alex Santana, Cuéllar e Cristaldo iniciaram juntos na primeira escalação da retomada. O novo reforço foi participativo com boa movimentação. Pode iniciar contra o São José.



Villasanti, que se reapresentou depois dos demais atletas, ficou fora. O paraguaio tem status de titular. Assim como Braithwaite e Serrote, que foram preservados. Cristian Olivera também não participou, após sofrer em casa queimaduras no pé com água quente. Alysson começou a atividade, evidenciando que o guri está na mira de Mano Menezes para ser titular. Entrando na parte final, Arezo foi destaque com dois gols marcados. O desejo do uruguaio é ter espaço e deseja sair. O Peñarol quer levá-lo por empréstimo. Mas o Tricolor só deve liberar o atacante, se receber uma boa grana. Até porque, vai precisar buscar um substituto, o que não é fácil.