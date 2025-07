Inter fez o dever de casa com pequena evolução no desempenho

O mais importante em um campeonato de pontos corridos é vencer. Principalmente dentro de casa. Tendo bom desempenho, então, é melhor ainda. Olhando sob esse aspecto, o Inter fez o que deveria ser feito contra o Ceará na manhã deste domingo (20) no Beira-Rio.



No primeiro tempo, uma boa atuação da equipe de Roger Machado. Mais desempenho do que na partida com o Vitória. Também alguns momentos de perigo criados pelos cearenses até o gol de Alan Patrick. O camisa 10 foi o melhor em campo fazendo boa parceria com Borré e Carbonero.