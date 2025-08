Inter empatou porque só jogou 45 minutos no Beira-Rio

Carbonero empatou o jogo para o Inter no domingo (27). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Durante boa parte do primeiro tempo, o Vasco de Fernando Diniz comandou as ações no Beira-Rio. Construiu várias chances de gol e abriu o placar contra o Inter com Rayan. Antes, o perigoso Vegetti perdeu uma chance na cara de Rochet.

O Inter teve lentidão e dificuldade na construção das jogadas. O Colorado acordou de um sono profundo aos 37 minutos empilhando três chances de marcar com Gustavo Prado, Clayton Sampaio e Borré. Nos acréscimos, Alan Patrick ainda carimbou o travessão.

Na volta do intervalo, Carbonero foi a novidade. O camisa 7 mudou o panorama do jogo. Com isso, o time de Roger Machado melhorou o desempenho. Construiu várias chances para empatar a partida. O Vasco adotou uma postura extremamente excessiva. Ataque contra defesa.

Depois de fazer cera, Léo Jardim acabou expulso pelo segundo amarelo. O gol que salvou o Inter da derrota saiu com Carbonero. No final de contas, um ponto somado. Mas se tivesse jogado alguma coisa no primeiro tempo, poderia ter vencido.

Agora tudo é Copa do Brasil no horizonte colorado. Encara um Fluminense de Renato Portaluppi, que vem sob pressão depois de uma sequência de maus resultados após o grande desempenho no Mundial de Clubes.