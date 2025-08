Inter deve jogar de tanque cheio no Beira-Rio

Se tiver que escolher uma peça para ficar fora, o capitão Alan Patrick é o mais cotado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A principal novidade no Inter que pega o Vasco será Gabriel Mercado. O zagueiro de 38 anos retorna ao time depois de 10 meses no departamento médico tratando lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele assume o lugar de Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Não creio que Roger Machado vai preservar titulares no domingo antes da primeira partida contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Descanso nos treinamentos e trabalhos de vídeo são as alternativas para não desgastar mais os atletas.

A maratona de partidas vai continuar pesada. Mas se tiver que escolher uma peça para ficar fora, o capitão Alan Patrick é o mais cotado. Ele é único no elenco colorado na função que exerce de articulação no meio-campo. Vencer o Vasco coloca o Inter em uma situação de conforto na tabela do Brasileirão, podendo administrar preservações nas rodadas seguintes.