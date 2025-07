Inter de Roger embalou no Brasileirão

Alan Patrick foi o camisa 10 que brilho na Vila Belmiro. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter encarou tudo! O histórico Santos, o alçapão da Vila Belmiro, o craque Neymar e o que mais apareceu pela frente na noite de quarta-feira (23).

O time de Roger Machado trouxe na bagagem uma baita vitória por 2 a 1. A primeira fora de casa no Brasileirão. A terceira seguida na retomada após o Mundial de Clubes da Fifa. Deixou para trás a zona do rebaixamento e pode sonhar em chegar perto do G-6.

A abertura do marcador veio logo aos 8 minutos do primeiro tempo, com um contra-ataque de cartilha. Alan Patrick serviu Carbonero, que teve toda a frieza para meter na rede de Gabriel Brazão. O segundo gol veio com uma penalidade clara convertida por Borré.

Nos momentos de maior perigo criados pelo Peixe, Rochet fez a sua parte ou a trave salvou. O camisa 10 que brilhou em Santos foi o colorado. No final, aproveitando uma desatenção, o Santos ainda descontou para 2 a 1 com Barreal.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Santos

Agora, retornando ao Beira-Rio no domingo (27), o Inter recebe o Vasco com grande chance de manter os 100% de aproveitamento na retomada da temporada.