Grêmio precisa ir para o tudo ou nada na Sul-Americana

O Grêmio vai com tudo para tentar virar o 2 a 0 de vantagem que o Alianza Lima fez no Peru. Não concordo com a ideia de que o Tricolor deveria abrir mão da Sul-Americana para focar apenas no Brasileirão, devido ao risco de rebaixamento. É pensar pequeno demais.



Por mais que seja difícil, a competição continental pode ser uma chance de título, e avançando de fase tem uma premiação melhor. Analisando o desempenho, Mano Menezes está na marca do pênalti.