Buscar a vantagem é o grande objetivo do Inter no Beira-Rio

Partida contra o Flu será às 21h30 no Beira-Rio.

Roger Machado está cuidando de todos os detalhes para preparar o Inter que é cara o Fluminense nesta quarta-feira (30). A concentração antecipada, que não vinha acontecendo em jogos noturnos, é uma medida acertada. É fundamental cuidar da alimentação e do sono dos atletas. E principalmente manter o foco total na decisão.



Em um jogo normal de Brasileirão, é possível deixar os atletas liberados para se apresentar na hora do almoço, com todos podendo ficar mais tempo com os familiares. A presença da torcida também pode ser um fator importante a favor nos primeiros 90 minutos dentro do Beira-Rio.

Uma questão não pode ser negociada. Qualquer vantagem, mesmo com um placar mínimo, não pode ser descartada para decidir tudo no Maracanã. O momento do Fluminense, de quatro derrotas seguidas, deixa o time de Renato Portaluppi sob pressão. Pode ser um fator que o Colorado possa aproveitar. Uma certeza, é que veremos um baita jogo com toda a emoção do mata-mata.