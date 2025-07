As dúvidas de Roger na retomada do Inter

Roger tem poucos dias para definir o time na volta da temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado tem pelo menos mais quatro dias até o encontro do Inter com o Vitória na volta do Brasileirão marcada para o sábado (12), às 16h30min no Beira-Rio. Conseguir um resultado positivo já tira o Colorado na incomoda zona do rebaixamento. Não dá para deixar passar a oportunidade de avançar casas na tabela.

A presença de Vitão contra os baianos é um ponto de interrogação. O departamento jurídico do Colorado aguarda a decisão do efeito suspensivo pedido pelo clube no STJD. Caso a resolução seja negativa, Clayton Sampaio deve ser a dupla de Victor Gabriel.

Como ainda não chegou a esperada contratação para substituir Fernando, será interessante ver o desempenho Thiago Maia como primeiro volante. Aliás, não será novidade para o camisa 29 atuar na posição. A volta de Carbonero também é um acréscimo importante pelo flanco. Com isso, Roger pode abandonar o criticado esquema com três volantes.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.