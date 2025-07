As difíceis escolhas que Mano terá que fazer no Grêmio

O retorno de Carballo indica uma questão importante que o Grêmio terá que equacionar. O número de estrangeiros permitido nas competições da CBF é de nove. Com a volta do uruguaio, que estava atuando nos Estados Unidos, o Tricolor passa a ter 12 atletas de fora do Brasil. No momento, Kannemann, Braithwaite, Villasanti e Cristian Olivera tem status de titulares.