A vontade que pode criar uma necessidade no Grêmio

Arezo chegou ao tricolor em julho de 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

Arezo quer jogar. Uma vontade incontestável de qualquer profissional da bola. Ter sequência em nível de competição para estar na seleção do Uruguai na Copa de 2026. O desejo foi externado para Mano Menezes. Mas no Grêmio, o titular incontestável da posição é Braithwaite.



O dinamarquês está ampliando o contrato com o Tricolor até a metade de 2027. Na atual temporada, o centroavante já marcou 13 gols e deu três assistências. No geral, com a camisa gremista, chegou a 21 gols.

O clube recebeu uma sondagem para Arezo sair agora, por empréstimo. Pode ser do Peñarol, que já demonstrou interesse em contar com o jogador. Só que se realmente ocorrer alguma negociação envolvendo o atleta, que foi contratado por 3 milhões de euros (cerca de R$19 milhões) junto ao Granada da Espanha, o Grêmio terá que ir ao mercado buscar um novo atacante. Ficando no Arena, o uruguaio terá que estar focado para ganhar a posição. Nas chances que teve na equipe durante as ausências de Braithwaite, acabou oscilando.