A renovação que o Grêmio precisa fazer

O contrato de Kannemann termina no final do ano. Pela legislação, o argentino já poderia assinar agora um pré-contrato com qualquer clube, sem qualquer ressarcimento ao Grêmio. Mas as partes já iniciaram as primeiras conversas para a ampliação do vínculo. A última renovação do gringo ocorreu em agosto de 2023.



Não acredito que haverá maiores dificuldades. Aos 34 anos, Kannemann ainda tem lenha para queimar, por mais que tenha passado por problemas de lesão nas últimas temporadas. É um jogador engajado e que conhece a história do Grêmio. Até porque não é tarefa fácil encontrar no mercado um atleta com a qualidade do camisa 4. Claro, que o valor da renovação tem que ser algo dentro da realidade de salários do clube e o tempo não deve ser muito longo.