A peça importante que Roger terá para remontar o Inter

Rochet estava em recuperação desde o final de março. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

A grande notícia para Roger Machado é a volta de Rochet na meta do Inter. O goleiro está recuperado de uma fratura na mão esquerda ocorrida contra o Flamengo na largada do Brasileirão. Anthoni deu conta do recado até agora.

Porém, para os desafios complicados da Copa do Brasil e Libertadores contra a dupla Fla-Flu ter um goleiro mais cascudo e titular da seleção do Uruguai impõe respeito aos adversários.

Pensando na escalação para encarar o Vitória no retorno da competição nacional, a zaga deve ter também a possibilidade de retorno Victor Gabriel. Mercado até fica à disposição. Na frente, Carbonero pelo lado direito. Sem Fernando e Ronaldo, suspenso, no meio-campo podem aparecer Thiago Maia e Bruno Henrique. Mas penso que seria uma boa oportunidade para colocar o jovem Luiz Otávio como primeiro volante. Boa chance de iniciar com o guri da base.