A palavra que pode definir o time do Grêmio

Quase fechando o mês de julho, a realidade do Grêmio é não ter um time titular. Como se dizia nos tempos antigos, do goleiro ao ponta esquerda. Tendo a pretensão de inventar uma palavra na língua portuguesa, no contexto do futebol. O time gremista é “inescalável”. Difícil saber exatamente quem são os onze titulares da equipe de Mano Menezes. Como já foi a de Gustavo Quinteros.



E mais: quando se faz uma avaliação das carências do elenco nessa altura do campeonato, pode se chegar a até cinco posições onde ainda seria preciso reforçar para encarar a reta final da temporada sem maiores traumas de risco de rebaixamento ou manutenção na Sul-Americana.