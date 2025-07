A palavra mágica usada pelo Inter para levar mais torcedores ao estádio

Paritda da 14ª rodada do Brasileirão será no domingo (19), às 11h, no Beira-Rio.

Promoção é a palavra mágica para aumentar o público no futebol. Depois da Copa do Mundo de 2014, os estádios brasileiros se elitizaram. O povão ficou do lado de fora. Óbvio, que custa muito caro manter elencos milionários. Mas existe uma lógica que me parece óbvia.