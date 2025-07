A obsessão do Inter para reforçar o time

O retorno de Fernando para 2025 ainda é dúvida. Lucas Mercon / Fluminense,Divulgação

O principal foco do Inter na busca por reforços tem que ser um primeiro volante. A dúvida de quando vai poder utilizar Fernando ainda em 2025, abre um espaço importante no meio-campo colorado. No elenco, não há alguma peça parecida ao camisa 5. No mercado vai ser difícil encontrar um substituto à altura.

Além disso, o Inter tem poucos recursos para investir se não entrar uma grana de alguma contratação. A possibilidade de trazer um estrangeiro amplia o leque de opções para encontrar um novo volante. Com oito atletas de fora do Brasil no grupo, é correta a estratégia de guardar a vaga do último gringo para alguém assumir o lugar de Fernando. Matheus Dias, que até pintou bem, vindo da base, está retornando de empréstimo do Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. Mas tudo indica que não será aproveitado por Roger Machado.