A mudança ousada que Mano Menezes deveria fazer no Grêmio

Mano Menezes deveria colocar Grando no lugar de Volpi. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Para encarar o Vasco, Mano Menezes tem o grande desafio de reorganizar o Grêmio depois da péssima atuação contra o Alianza Lima, no Peru. As prováveis voltas de Cristian Oliveira e Braithwaite mudam a força ofensiva da equipe de patamar. Alysson é uma peça importante na engrenagem.



Na zaga, é preciso colocar Gustavo Martins pelo lado direito, dando uma folga para Kannemann. O meio-campo é um grande ponto de interrogação. As escolhas devem contemplar uma melhor marcação e um maior poder de criação.

Mas há uma mudança necessária que acredito que Mano não irá fazer. Seria uma grande ousadia. Com a instabilidade de Tiago Volpi, Gabriel Grando está merecendo pelo menos ter uma oportunidade.

Vale lembrar que no início da temporada, enquanto foi titular, ele não comprometeu. Perder em São Januário aumentaria a pressão e complicaria demais a vida do Grêmio no Brasileirão.