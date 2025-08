A merecida derrota do Inter de Roger

Camisa 10 sofreu com a marcação e pouco fez em campo. Renan Mattos / Agencia RBS

Embalado pela torcida, o Inter tomou a iniciativa no Beira-Rio na noite de quarta-feira (30). Mas Renato Portaluppi foi soberano na estratégia do Fluminense e saiu na frente após vacilo de Thiago Maia e Vitão.

Primeiro, Serna acertou o travessão. Na volta, Everaldo atirou sem chances para Rochet. O gol de Carbonero recolocou o Inter na partida.

Só que foi a única chance Colorada no primeiro tempo. Mais: Serna, que foi o grande nome da partida infernizando a vida de Bernabei, fez a jogada em que camisa 9 do Flu fez o 2 a 1 com um chutaço.

No intervalo, Ronaldo substituiu Bruno Henrique. Troca ineficaz. O jogo tomou contornos de alto nervosismo. O Inter apressou demais as jogadas. Errou muito. Pouco inspirado, Alan Patrick sofreu com a marcação.

Ineficácia colorada

Na segunda metade da etapa final, Roger arriscou colocando Vitinho no lugar de Thiago Maia. Borré pouco fez. As últimas cartadas foram Valencia e Gustavo Prado e Bruno Tabata.

Absolutamente nada funcionou. A meta de Fábio sequer foi ameaça. O time colorado saiu de campo muito vaiado pelo torcedor, e com justiça.

Tudo está definido? Claro, que não. Porém, a vida ficou dura para o Inter na Copa do Brasil.

