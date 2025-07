A grande chance que surge na vida do Grêmio

O ato de comprar a gestão da Arena e repassar para o Grêmio coloca o empresário Marcelo Marques no rol dos grandes personagens da história do clube. De pré-candidato, ele vai se tornar presidente, após a eleição. É uma grande chance de fazer uma unificação política do clube. Um só Grêmio.



Claro, que tomar as rédeas da administração do estádio é um fator importante e esperado há muito tempo no Tricolor. Pode gerar novas receitas. Aproximar mais o torcedor. Mas tudo isso, não terá efeito prático, se o desempenho do futebol não melhorar.