A desculpa dada pelo Inter para o desempenho que não cola

Outras equipes conseguiram voltar da parada jogando com intensidade. André Ávila / Agencia RBS

Difícil encontrar alguma explicação para a baixa rotação com que o Inter entrou em campo contra o Vitória no último sábado (12). Não parecia uma equipe que precisava vencer para sair do Z-4. Jogou muito pouco. A desculpa da falta de ritmo de jogo não cola. Talvez, apenas para Carbonero, que vinha de longa parada.

Quando tem uma maratona pesada de partidas, a explicação é o desgaste e o cansaço. Ou seja, sempre tem uma desculpa para jogar menos que o ideal. Outros times do Brasileirão voltaram da parada e mostraram intensidade. Cito o Bahia como exemplo. Nem falo de Botafogo e Flamengo, que estavam no Mundial.

As duas defesas de Rochet na etapa final e o golaço de Bruno Tabata nos acréscimos garantiram três pontos fundamentais e evitaram o pior. Roger Machado terá que encontrar soluções com as peças que tem à disposição. Mas a equipe tem que entrar em campo mais conectada.