A contratação que indica a realidade do Inter

Richard estava no Alanyaspor, da Turquia Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação

O Inter anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação do volante Richard, 31 anos, que estava no Alanyaspor da Turquia. O jogador assinou contrato com o Colorado até o final de 2026.



Por mais que possa se discutir a carreira do atleta — que passou por Fluminense, Corinthians, Vasco, Athletico-PR, Ceará e Cruzeiro — e as polêmicas fora de campo, fica claro que o Inter tem um limite financeiro para investir em contratações.

Outras opções com custo maior acabaram ficando pelo caminho. Além disso, encontrar no mercado um jogador com a qualidade técnica de Fernando a um custo que o clube pode pagar é muito complicado.

Richard chega para disputar espaço com os outros meio-campistas do elenco. A estatura de 1,91m pode ser considerado um ponto positivo e se tornar uma arma importante na bola aérea na defesa e no ataque.