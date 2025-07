A busca incansável do Inter para substituir Fernando

Com a proximidade da abertura da janela de transferências no próximo dia 10, o Inter intensifica a busca por reforços . Para encarar as broncas contra Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, e melhorar o desempenho no Brasileirão é fundamental manter um time competitivo . A busca de um substituto de Fernando é a prioridade inadiável.

Para isso, o Colorado está monitorando a situação do volante Juan Portilla, da seleção colombiana e que atua no Talleres da Argentina. A ideia dos dirigentes é buscar um atleta com as características parecidas com as de Fernando. Portilla também está na mira do Atlético-MG. Ele tem 26 anos, contrato até 2027 com os argentinos e a multa de rescisão custa US$ 6 milhões (R$ 32 milhões).