A ajuda que Roger pode receber para escalar o Inter

Chegou a hora do departamento jurídico do Inter dar uma baita força para Roger Machado escalar o time que enfrenta o Vitória na volta do Brasileirão, no sábado (12). A ideia dos advogados é conseguir um efeito suspensivo para a pena imposta a Vitão de dois jogos de suspensão pelo STJD da CBF, depois das declarações contra a arbitragem após os acontecimentos do confronto com o Corinthians em maio.



A avaliação do caso será feita pelo Pleno do tribunal nos próximos dias. Ainda não há uma data marcada. Há um otimismo pelas bandas do Beira-Rio. Liberar o zagueiro pode facilitar bastante a vida de Roger — que poderia contar, tendo também o retorno de Victor Gabriel — com a dupla titular na defesa. Se não acontecer a liberação de Vitão, Gabriel Mercado, retornando de uma grave lesão, pode ser mais uma alternativa de qualidade para a montagem da defesa na sequência da temporada.