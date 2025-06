Roger pode montar time de emergência contra o Atlético-MG

Treinador do Inter terá dificuldades para escalar a equipe. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado vai ter que quebrar a cabeça para escalar o Inter que pega o Atlético-MG na Arena do Galo na quinta-feira (12), antes da parada do Brasileirão. A vasta lista de desfalques por lesão e a ausência de Alan Patrick, suspenso, pode fazer o treinador montar um time mais cauteloso do que o habitual. Não dá para descartar a colocação dos três volantes.



Sem Fernando, que vai ficar fora de combate por um longo período, Ronaldo pode aparecer no time. Thiago Maia e Bruno Henrique completariam o setor.

Óscar Romero deve ser o substituto do camisa 10. Fica a dúvida de quem ocupa o lado direito. Gustavo Prado, Tabata ou Gabriel Carvalho são as possibilidades.

Na frente, se Borré não estiver recuperado da lesão no abdômen, Ricardo Mathias poderia retornar. Não dá para descartar Wesley centralizado na frente.

Posição na tabela

Pela circunstância da escalação de emergência, somar um ponto em Belo Horizonte antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa pode ser um baita negócio.

Uma derrota, combinada com empates de Vasco e Vitória e o Fortaleza somando três pontos contra o Santos no Castelão, colocaria o Inter no Z-4. Ou seja, um mês remoendo a má colocação.