Questões fora de campo podem desfalcar o Inter na volta do Brasileirão

A situação do zagueiro Vitão é a mais complicada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Dois titulares do Inter estão implicados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Vitão e Bruno Henrique foram denunciados pelos incidentes ocorridos na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena. Podem ser problemas para Roger Machado montar a equipe na retomada do Colorado no Brasileirão.

O caso mais complicado é o do zagueiro, que está indiciado em um artigo que fala sobre ofender a honra e a moral por fato relacionado ao jogo. Vitão falou na entrevista do final do jogo para a televisão que o time paulista contou com a arbitragem como um décimo segundo jogador. Por isso, o defensor pode tomar uma suspensão de uma a seis partidas.

Já a situação do camisa 8 é menos grave. Aliás, Bruno Henrique sequer deveria ter sido expulso. O julgamento está agendado para ocorrer nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro. Os advogados do Inter terão muito trabalho para absolver os atletas.