Professor, eterno!

O legado de Ruy Carlos Ostermann será eterno, não somente no jornalismo. Mas na vida! O genial Lauro Quadros, falou com toda a propriedade de ser um dos grandes nomes da crônica, que o comentário esportivo se divide em dois momentos: antes e depois do Professor.

Como um apaixonado por rádio, realizei um sonho em trabalhar com o Ruy em centenas de transmissões da Gaúcha, quando ainda fazia a função de repórter de torcida. Desde as partidas mais simples até as grandes decisões de títulos.

Inesquecível o convívio próximo que tivemos na minha primeira Copa do Mundo na África do Sul em 2010. Lembro especialmente da estreia do Brasil contra a Coreia do Norte, vitória por 2 a 1. No final, com temperatura negativa, fui até a posição de transmissão, que ficava em uma área exposta ao frio, resgatar o Professor. Com o equipamento móvel da Gaúcha, peguei o Ruy pelo braço e fomos juntos caminhando até a área de imprensa climatizado do Ellis Park em Joanesburgo. Era a minha missão no momento. Até como uma forma de reverência. Obrigado, Professor!