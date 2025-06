Os três desafios do Inter na retomada do futebol

Roger Machado terá muitos desafios nos próximos meses. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem três grandes desafios na retomada do futebol. O primeiro será sair da incômoda zona do rebaixamento do Brasileirão. Depois de 12 rodadas, a derrota para o Atlético-MG colocou o Colorado nessa situação incômoda na tabela.

Mas a posição pode ser revertida na volta do campeonato. Um resultado positivo sobre o Vitória tira a equipe de Roger Machado do Z-4. Confronto direto. Claro, que será um primeiro passo para sair das portas do inferno.

O jogo seguinte contra o Bahia não tem data, porque o time do nordeste vai jogar a Sul-Americana. Depois, o Inter pega o Ceará. Dois jogos no Beira-Rio para buscar seis pontos. Seguindo, pega o Santos na Vila Belmiro. Até esse momento, as coisas podem ter melhorado.

Por fim, tem a bronca gigante pela Libertadores contra o Flamengo. Daí, a régua sobe muito. O Colorado vai precisar jogar com a corda esticada para passar pelos cariocas. Ou seja, Roger terá que matar um leão por dia!