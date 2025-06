Os dois lados da parada no Mundial para o Inter

O período de parada do Mundial de Clubes e a abertura da janela de transferências pode mudar o cenário do restante da temporada . Pelo lado bom e pelo lado ruim. O momento será fundamental para a recuperação de jogadores lesionados.

No caso do Inter, o departamento médico tende a esvaziar. Claro, que no casos de Fernando e Bernabei , a ausência dos gramados deve ser por um longo período. Mas há a possibilidade de buscar substitutos é real.

Outras carências também podem ser supridas com a contratação de reforços. Ponto muito positivo. Porém, há o fantasma das saídas dos atletas valorizados. Nesse contexto, Vitão é o ficha um . O zagueiro já teve propostas para voltar ao futebol do exterior. Dessa vez, o Colorado não deve segurar.

Surge no México, o interesse do América, treinado pelo gaúcho André Jardim, em Wesley. O atacante de 26 anos tem contrato com o Inter até o final de 2026. Se os valores chegarem na casa de US$ 10 milhões fica difícil continuar com o jogador.