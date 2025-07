Os difíceis desafios do Inter na retomada da temporada

Roger terá bastante trabalho no segundo semestre. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois das férias aos atletas, o Inter retomou os trabalhos no CT Parque Gigante no sábado (28). Na primeira amostragem dos treinos de campo comandados por Roger Machado, as novidades foram Victor Gabriel, Carbonero e Gabriel Mercado.

Todos já devem ficar à disposição na retomada com o Vitória no dia 12 de junho no Beira-Rio. Pelo menos dois titulares tem volta garantida.

A tarefa número um do Colorado é sair do incômodo Z-4 do Brasileirão. Não dá para considerar uma tarefa tão complicada assim. Além dos citados anteriormente, se espera também que Rochet possa ficar à disposição para a primeira batalha do retorno.

Quanto a situação de Bernabei, é importante ter cautela. O argentino teve uma grave lesão muscular.