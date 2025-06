O reforço que pode aparecer em seguida no Grêmio

O meia de 29 anos está em fim de contrato junto ao Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Informação trazida pelos companheiros da Gaúcha Serra e do Pioneiro dão conta de que Grêmio e Juventude teriam acertado os ponteiros para fechar a negociação de Caíque. A confirmação veio através do vice de futebol do Ju, Almir Adami, no Show dos Esportes local.

O valor giraria em torno de R$ 5 milhões. Restaria o acerto com os jogadores que o time da Serra receberia na negociação, no caso João Lucas e Luan Cândido, mais a questão salarial do volante com o Tricolor. O dirigente ainda falou que o Inter não fez proposta oficial pelo atleta de 29 anos.

Penso, que seria uma boa contratação. Caíque pode ser uma opção interessante na marcação e na saída de bola para Mano Menezes. Antes da lesão em 2024, ele vinha sendo uma das figuras mais destacadas do Juventude.