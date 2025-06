O reforço que Mano já tem no elenco do Grêmio

Cuéllar chegou ao Grêmio em janeiro de 2025. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O Grêmio pode ganhar um baita reforço para o restante da temporada, sem gastar nenhum um tostão. Falo especificamente de Cuéllar. Se o volante estiver 100% recuperado da lesão muscular e com um trabalho de recuperação física apurado — como se tivesse realizado uma pré-temporada — pode assumir o protagonismo que se projetava no início de 2025, quando desembarcou em Porto Alegre como a principal contratação gremista.



No plano inicial, o colombiano chegaria para formar a dupla com Villasanti no meio-campo, ainda sob o comando de Gustavo Quinteros. Mas na prática, nunca funcionou nas poucas oportunidades em que estiveram juntos na escalação.

Agora com Mano Menezes, que inclusive pediu a contratação de Cuéllar quando treinou o Inter e o Fluminense, pode ser o momento do atleta deslanchar, jogando um futebol parecido com o da época do Flamengo. Depois de cinco temporadas jogando no futebol saudita, o atleta sentiu o ritmo do calendário brasileiro. Chance de recomeçar.