O obstáculo que surgiu no acerto de Caíque com o Grêmio

Após um exame médico realizado em Porto Alegre na sexta-feira (27), o volante Caíque terá que passar neste sábado (28) por uma nova avaliação do departamento médico do Grêmio. A informação foi trazida na Gaúcha pelo repórter Filipe Duarte durante o Show dos Esportes.

O volante do Juventude passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto do ano passado. Retornou aos gramados pelo Papo em maio durante o Brasileirão. Desde então, vinha atuando normalmente. Participou de cinco partidas pela equipe da serra.