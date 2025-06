O gringo que pode deixar o Grêmio na janela

Arezo tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028. Renan Mattos / Agencia RBS

O jovem Arezo foi buscado pelo Grêmio em julho do ano passado junto ao Granada por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) como uma aposta. Trabalho de prospecção feito pelo CDD, departamento responsável pela análise de desempenho e mercado do clube. O Tricolor assinou contrato com o jogador até dezembro de 2028.



Mas a concorrência pela posição com Braithwaite, sempre colocou o uruguaio como segunda opção. Ao todo, participou de 35 jogos e marcou seis gols. Nos últimos jogos, contra Juventude e Corinthians, Arezo ficou atrás de André Henrique como opção para Mano Menezes.

A sondagem do Hellas Verona, da Itália pode indicar uma saída, o que diminuiria o número de estrangeiros no elenco. O Tricolor tem 11 atletas nascidos fora do Brasil. Nem todos podem ser utilizados por Mano em jogos nacionais, que limita a nove jogadores. Ainda há a necessidade de vender atletas para fechar o orçamento. Mesmo assim, penso que o Grêmio não deveria abrir mão de Arezo.