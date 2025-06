O grande dilema do Inter

Victor Gabriel desperta interesse do Cruzeiro. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Na retomada dos trabalhos, Roger Machado sabe da forte possibilidade de perder jogadores do elenco para o mercado externo. No mundo do futebol, a equação que aponta atletas valorizados no mercado com a necessidade de buscar recursos para diminuir o déficit nas contas, significa vender.

Os zagueiros titulares, Vitão e Victor GabrIel, estão na mira. Propostas oficiais ainda não chegaram à mesa do presidente Alessandro Barcellos. Algo em torno de 10 milhões de euros por cada um, é difícil rejeitar.

Vale lembrar que o Colorado, nos dois casos, não tem 100% dos direitos econômicos. A janela de transferências abre em 10 de julho.

Porque os dirigentes precisam manter a competitividade do time para os grandes desafios no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mas não podem abrir mão de novos recursos. E ainda terão que buscar zagueiros substitutos. É um dilema gigante!