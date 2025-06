Inter precisa ultrapassar a turbulência do Z-4 no Brasileirão para se reencontrar

O Inter terminou os primeiros seis meses do ano com o alerta ligado no Brasileirão. Duas vitórias em doze jogos é uma marca muito ruim. Ficar um mês sem jogar pela parada do Mundial da Fifa, estando no Z-4, é uma imagem incômoda. Causa um desconforto e uma preocupação. Mas tem muita coisa para acontecer. O fato não pode ser motivo para fazer terra arrasada.