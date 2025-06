Grêmio terá que se equilibrar entre idas e vindas

Pavon já fez sete partidas pelo Grêmio no Brasileirão e só poderia sair para o exterior ou para algum time da Série B. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Para poder contratar e qualificar o grupo de jogadores que Mano Menezes terá à disposição, o Grêmio vai precisar aliviar a folha de pagamento e reduzir o números de estrangeiros do elenco, isso se quiser trazer algum atleta nascido fora do Brasil.

Várias figuras do grupo não atuaram em sete partidas no Brasileirão, o que poderia viabilizar uma transferência para algum clube da Série A. Kannemann, por exemplo, não entraria nesse contexto. Não dá para abrir mão do argentino.

Gustavo Martins e Gabriel Grando, que chegaram a estar na mira de Botafogo e Palmeiras, são opções que o Tricolor também não deve abrir mão. Mesma situação de Cuéllar, que recuperado fisicamente e contando com a confiança de Mano, pode dar ótima resposta.

Já Pavon e Jemerson, que não têm boa relação com a torcida, já cumpriram a cota de jogos pelo Grêmio. Só podem sair para o mercado externo ou algum time da Série B. O Athletico-PR teria sondado a situação do zagueiro, que prefere ficar na Arena, mesmo tendo perdido espaço.

João Lucas e Luan Cândido, que não deram boa resposta, podem ser envolvidos na vinda de Caíque, do Juventude. Sem ser aproveitado, Nathan Pescador não consegue encaixe em outro time. Não deve ter mais chances no Grêmio. Um custo alto com baixo benefício.

