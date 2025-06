Grêmio fica de olho nos gringos antes de pegar o Corinthians

O Grêmio encara o Corinthians , na Arena, nesta quinta-feira (12), com o objetivo de seguir a sequência de bons resultados. O desempenho apresentado contra o Juventude já foi melhor. Uma vitória pode afastar o Tricolor quase que de forma definitiva das proximidades da zona do rebaixamento.

Para definir a escalação que entra em campo, três atletas ainda não trabalharam com Mano Menezes, na semana, pois estão com suas seleções. Villasanti, com o Paraguai, Aravena, com o Chile, e Cristian Olivera, com o Uruguai, devem ficar à disposição.