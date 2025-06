Grêmio busca a afirmação contra o Corinthians

Amuzu volta a ser opção para Mano Menezes. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Vindo de três vitórias seguidas — duas pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana — e quatro partidas sem sofrer gols, o Grêmio encara o Corinthians para confirmar que a maré está mudando pelas bandas da Arena nesta quinta-feira (12). A ideia é a repetição da melhor atuação da temporada, realizada contra o Juventude no Alfredo Jaconi.

É momento subir mais um degrau na busca pela afirmação em uma temporada de maus desempenhos. Por isso, Mano Menezes pode apostar em uma ideia de time parecida com a do jogo de Caxias do Sul.

Porém, há algumas questões a serem equacionadas para definir que atua. A principal dúvida é a presença de Braithwaite, com entorse no tornozelo direito. Já Amuzu volta a ficar à disposição.

Os estrangeiros Villasanti, Cristian Olivera e Aravena, que estão nas seleções sul-americanas que jogam as Eliminatórias para a Copa 2026, podem ser utilizados por Mano de acordo com o tempo em que estiverem em campo, além da soma do desgaste gerado pelas viagens. O caso do paraguaio é o mais simples, já que enfrenta o Brasil em São Paulo.