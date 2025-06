Grêmio ainda tem a chance de ser feliz na temporada

Fazendo um balanço do primeiro semestre do Grêmio , é possível concluir que o resultado é negativo. A grande expectativa criada para o octa do Gauchão virou frustração.

Na Sul-Americana, no início de trabalho de Mano Menezes, em um grupo contra adversários fracos, o máximo foi uma vaga na repescagem. Apenas ganhou dois jogos a mais no já pesado calendário.

Na Copa do Brasil, nenhuma vitória contra São Raimundo, Athletic e CSA, o grande algoz no mata-mata: um fiasco.

No Brasileirão, após início de namoro com a zona do rebaixamento, parece que as coisas começaram a melhorar.